பத்ம ஸ்ரீயை திருப்பி தந்துடறேன்.. ஆனால் என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க.. கிரைம் ரேட்டை கூட்டிய கங்கனா!

மும்பை: எனது கேள்விகளுக்கு யாராவது பதில் கொடுத்தால் நான் கூறிய கருத்துக்கு மன்னிப்பு கேட்பதோடு எனக்கு கொடுத்த பத்மஸ்ரீ விருதையும் திரும்ப கொடுத்துவிடுகிறேன் என நடிகை கங்கனா ரனாவத் தெரிவித்துள்ளார்.

பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரனாவத் விவசாயிகள் போராட்டம் உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியவர். விவசாயிகளை தீவிரவாதிகள் என சிறிதும் நாகூசாமல் அழைத்தவர்.

இது போல் தொடர்ந்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை கூறி வரும் கங்கனா ரனாவத் அண்மையில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியுள்ளார்.

English summary

Actress Kangana Ranaut says that she will return her Padma Shri only if anyone could answer her questions.