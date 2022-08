மகாராஷ்டிராவில் நாளை அமைச்சரவை விரிவாக்கம்.. 14 அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு.. யாருலாம் பதவியேற்கிறார்கள்?

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் ஏக்னாத் ஷிண்டே தலைமையில் ஆட்சி அமைந்து ஒரு மாதம் ஆகியுள்ள நிலையில், நாளை அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்படும் என்றும் இதில் சிவசேனா மற்றும் பாஜகவை சேர்ந்த 14 எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்க உள்ளனர் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

மகாராஷ்டிராவில் அரசியலில் தினம் தினம் ஒரு பரபரப்பு என கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் இருந்து தொடர்ந்து வருகிறது.

பாஜக-சிவசேனா கூட்டணி சேர்ந்து போட்டியிட்டது... தொடர்ந்து தேர்தலுக்கு பின்னர் சிவசேனா பாஜகவுடன் கூட்டணியை முறித்துக்கொண்டு காங்கிரஸ் மற்றும் தேசியவாத காங்கிரசுடன் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியை பிடித்தது... என தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது.

It has been a month since the government was formed under the leadership of Eknath Shinde in Maharashtra. There are reports that the cabinet will be expanded tomorrow and 14 MLAs from Shiv Sena and BJP will be sworn in.