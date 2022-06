மகாராஷ்டிராவின் அடுத்த முதல்வர் பட்னாவிஸ்.. பாஜகவினர் ஒட்டிய போஸ்டரால் பரபரப்பு

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் நிலவும் அரசியல் நெருக்கடிக்கு மத்தியில் மாநிலத்தின் அடுத்த முதல்வர் பாஜகவின் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் என்று போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தனது வீட்டில் பாஜக எம்எல்ஏக்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி உள்ளார்.

மகாராஷ்டிராவில் 2019 சட்டசபை தேர்தலில் சிவசேனா, காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியை பிடித்தன. சிவசேனாவின் உத்தவ் தாக்கரே முதல்வர் ஆனார்.

தமிழகத்தை சில்லென மாற்றும் வானிலை! அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மழை இருக்காம்.. சென்னை வானிலை மையம்

105 எம்எல்ஏக்களுடன் தனிப்பெரும் கட்சியாக பாஜக எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட்டு வந்தது. இதையடுத்து அவ்வப்போது பாஜக-சிவசேனா இடையே மோதல் போக்கு இருந்து வந்தது. சமீபகாலமாக இது அதிகரித்தது.

English summary

Amid of political crisis in Maharashtra, posters have been put up that the next Chief Minister of the state will be Devendra Fadnavis of the BJP. Following this, Devendra Patnaik is holding meeting with BJP MLAs at his residence.