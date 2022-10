மும்பை அந்தேரி கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல்: கடைசி நேர ட்விஸ்ட்! உத்தவ் அணிக்கு வெற்றி கன்பார்ம்

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் மும்பை அந்தேரி கிழக்கு தொகுதிக்கு நவம்பர் 3-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், கடைசி நேரத்தில் பாஜக தனது வேட்பாளரை வாபஸ் செய்ததால் உத்தவ் தாக்கரே அணி வெற்றி பெற உள்ளது.

மகராஷ்டிராவில் சிவசேனா கட்சி இரண்டாக உடைந்தது. உத்தவ் தாக்கரே தலைமையில் ஒரு அணியாகவும் ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையில் ஒரு அணியாகவும் கட்சி இரண்டாக பிளவு பட்டுள்ளது.

இதனால், உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான மகா விகாஸ் அகாடி கூட்டணி ஆட்சியும் மகாராஷ்டிராவில் கவிழ்ந்தது.

Uddhav Thackeray's team is poised to win as the BJP withdrew its candidate at the last minute as the by-elections for Mumbai's Andheri East constituency are to be held on November 3.