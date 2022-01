'நோ ஃபோட்டோ.. நோ டிரோன்..' ஆர்எஸ்எஸ் தலைமையிடத்தை சுற்றி கடும் கட்டுப்பாடுகள்.. திடீர் உத்தரவு ஏன்

Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: மகாராஷ்டிர தலைநகர் நாக்பூரில் உள்ள ஆர்எஸ்எஸ் தலைமையிடத்திற்கு அருகே பல புதிய கட்டுப்பாடுகளை நாக்பூர் போலீசார் விதித்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் உள்ள இந்து அமைப்புகளில் முதன்மையானது ஆர்எஸ்எஸ். இந்த அமைப்பின் தலைமையிடம் மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூர் நகரில் அமைந்துள்ளது.

வழக்கமாக ஆர்எஸ்எஸ் சார்பில் நடைபெறும் அனைத்து முக்கிய கூட்டங்களும் இங்கு தான் நடைபெறும். நாடு முழுவதும் உள்ள ஆர்எஸ்எஸ் முக்கிய தலைவர்களும் அவ்வப்போது இங்கு ஆலோசனை நடத்துவது வழக்கம்.

English summary

Photography and the use of drones around the headquarters of RSS is banned. Police announced this new restictions after reviewing the threat perception.