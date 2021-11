சச்சின் மகளா இது? இணையத்தில் வைரலாகும் புகைப்படங்கள்

Mumbai

மும்பை: முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கர் - அஞ்சலி தம்பதியினரின் மூத்த மகள் சாரா டெண்டுல்கர் சமூக வலைதளங்களில் மிகவும் ஆக்டிவ்வாக இருக்கக்கூடியவர். இன்ஸ்டாகிராமில் சாரா டெண்டுல்கரை சுமார் 15 லட்சம் பேர் பின் தொடர்கின்றனர்.

சாரா எந்தக் காரியம் செய்தாலும் உடனே அதனை போட்டோ எடுத்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிடுவது வழக்கம். 23 வயதாகும் சாரா லண்டனில் மருத்துவம் படித்துள்ளார். இவரது தம்பியான அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் தனது தந்தையைப் போலவே கிரிக்கெட் சாதிக்க வேண்டும் என முனைப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார்.

சாரா டெண்டுல்கர் அடிக்கடி தனது இன்ஸ்டா அக்கவுண்டில் தனது அன்றாட நிகழ்வுகளை புகைப்படம் எடுத்து பதிவேற்றி ரசிகர்களின் ட்ரீம் கேர்ளாக வலம் வருகிறார்.

அவர் பாலிவுட் படத்தில் நடிக்கப்போவதாகவும், இளம் இந்திய கிரிக்கெட் வீர்ர் ஒருவருடன் நெருக்கமான தொடர்பில் இருந்து பிரிந்து விட்டதாகவும் கிசுகிசுக்கள் பரபரத்தது ஒரு காலம்.

இந்நிலையில் முன்பை பாந்த்ரா பகுதியில் உள்ள ஜப்பானிய உணவகம் ஒன்றில் ஆண் நண்பர் ஒருவருடன் சாப்பிட்டுவிட்டு, வெளியே வந்த சாராவின் புகைப்படங்கள் தற்போது ட்ரெண்டிங்கில் உள்ளது. வெள்ளை டார்க் பர்ப்பில் கலர் காம்பினேசன் உடையில் வலம் வந்த சாராவின் புகைப்படங்களை அதிகம் பகிர்ந்து வருகின்றனர் அவரது ரசிகர்கள்.

