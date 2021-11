மும்பையில் மீண்டும் பரபரப்பு.. முகேஷ் அம்பானி வீடு குறித்து விசாரித்த 2 பேர்.. தீவிர பாதுகாப்பு!

Mumbai

மும்பை : மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பை அல்டாமவுன்ட் ரோட்டில் ரிலையன்ஸ் குழும தலைவரான பிரபல தொழில் அதிபர் முகேஷ் அம்பானியின் அன்டிலா எனப்படும் சொகுசு பங்களா வீடு அமைந்துள்ளது. மொத்தம் 27 மாடிகளை கொண்ட இந்த பங்களாவில் அனைத்து வசதிகளும் உள்ளன.

இந்த நிலையில் மும்பை காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு அறையை தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்ட கால் டாக்சி டிரைவர் ஒருவர், மர்ம நபர்கள் இரண்டு பேர் முகேஷ் அம்பானியின் வீடு குறித்து விசாரித்ததாகவும், அந்த நபர்கள் மர்ம பை ஒன்றை வைத்திருந்ததாகவும் தெரிவித்தார்.

