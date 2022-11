யாரு பப்பு? மோடிக்கே “டஃப்” கொடுக்கிறாரே ராகுல் காந்தி.. ஒற்றுமை யாத்திரையில் மாறிய “கெட்அப்”

Mumbai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மும்பை: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இந்திய ஒற்றுமை யாத்திரையை தொடங்கி தற்போது மகாராஷ்டிராவில் அதை தொடர்ந்து வரும் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி பெரிய தாடியுடன் மகாராஷ்டிரா வீதிகள் வலம் வந்துகொண்டு இருக்கிறார்.

பாஜக அரசின் வகுப்புவாத அரசியலுக்கு எதிராக ஒற்றுமையை உருவாக்க கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரையிலான ஒற்றுமை யாத்திரையை தொடங்கினார் கடந்த செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி ராகுல் காந்தி.

2 மாதத்திற்கு முன் கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபத்தில் நடக்கத் தொடங்கிய ராகுல் காந்தி செப்டம்பர் 11 ஆம் தேதி கேரள எல்லையில் உள்ள முலகுமூடு கிராமத்திற்கு சென்றடைந்தார்.

English summary

Congress MP Rahul Gandhi, who started the Bharat Jodo Yatra in Tamilnadu district and is continuing it in Maharashtra, is roaming the streets of Maharashtra with a big beard.