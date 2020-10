டிஆர்பி முறைகேடு விவகாரம்.. மும்பை கமிஷனர் மீது ரூ 200 கோடி நஷ்ட ஈடு வழக்கு தொடர ரிபப்ளிக் முடிவு

Mumbai

oi-Vishnupriya R

மும்பை: பார்வையாளர்களுக்கு பணம் கொடுத்து தங்களது டிஆர்பியை அதிகரிக்க முயன்றதாக குற்றம்சாட்டிய நிலையில் மும்பை போலீஸ் கமிஷனர் மீது ரூ 200 கோடி நஷ்ட ஈடு கேட்டு வழக்கு தொடுக்க ரிபப்ளிக் டிவி முடிவு செய்துள்ளது.

விளம்பர வருவாயை அதிகரிக்க டிஆர்பி ரேட்டிங்கை போலியாக அதிகரித்து காட்டியதாக ரிபப்ளிக் டிவி உள்ளிட்ட 3 தொலைக்காட்சிகள் மீது மும்பை போலீஸ் வழக்கு தொடர்ந்து உள்ளது. இதுதொடர்பாக இருவர் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டனர்.

அதில் ஒருவர் வீடுகளுக்கு செட் டாப் பாக்ஸ் நிறுவும் நிறுவனத்தின் முன்னாள் ஊழியர் ஆவார். வீடுகளுக்கு வழங்கும் செட் டாப் பாக்ஸில் தங்கள் சேனலை மட்டுமே மக்கள் அதிகம் பார்ப்பது போல் காட்டி டிஆர்பி ரேட்டிங் மோசடியை நடத்தியதாக அர்னாப் கோஸ்வாமியின் ரிபப்ளிக் டிவி மற்றும் இரு மராத்தி சேனல்கள் மீது மும்பை போலீஸ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது.

இதை மும்பை போலீஸ் கமிஷனர் பரம்பீர் சிங் குற்றம்சாட்டியிருந்தார். இதையடுத்து டிஆர்பியில் தனியார் செய்தி நிறுவனங்களின் தலையீடு குறித்தும் வழக்கு தொடரப்பட்டது. அது போல் மும்பை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது எப் ஐ ஆரில் ரிபப்ளிக் நிறுவனத்தின் பெயர் சேர்க்கப்படவில்லை என்பதை மும்பை போலீஸாரும், மகாராஷ்டிரா அரசு தரப்பு வழக்கறிஞரும் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தனர்.

News Release: Arnab & Republic to sue Param Bir Singh for Rs. 200 cr, as Maharashtra Govt and Mumbai Police admit in court that Network is not named in the TRP case FIR. pic.twitter.com/iNSoasmyaa