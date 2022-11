"என் தாத்தாவை எப்படிங்க தப்பா பேசலாம்".. ராகுலை சும்மா விட மாட்டோம்.. கொதித்தெழுந்த சாவர்க்கர் பேரன்

Mumbai

மும்பை: ஆர்எஸ்எஸ் நிறுவனர்களில் ஒருவரான சாவர்க்கர் குறித்து காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி தரக்குறைவாக பேசியதாக அவரது பேரன் கடுமையாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

மேலும், தனது தாத்தாவை தொடர்ந்து இழிவுப்படுத்தி வருவதற்காக ராகுல் காந்தி மீது வழக்கு தொடரப் போவதாகவும் சாவர்க்கரின் பேரன் தெரிவித்துள்ளார்.

மகாராஷ்டிராவில் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் பிர்ஸா முண்டாவையும், சாவர்க்கரையும் ஒப்பிட்டு ராகுல் காந்தி அண்மையில் சில கருத்துகளை தெரிவித்தது சர்ச்சையாக வெடித்துள்ளது.

Ranjit Savarkar who is the grandson of Vinayak Damodar Savarkar, has said that he will file a complaint against Congress leader Rahul Gandhi for insulting his grand father.