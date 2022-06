என் மகன் என்ன பாவம் பண்ணான்? கிரிமினல் மாதிரி நடத்துனாங்க.. வேதனையில் பொங்கிய ஷாருக்கான்!

Mumbai

மும்பை : தன் மகன் ஆர்யன் கான் போதைப்பொருள் வழக்கில் சிக்க வைக்கப்பட்ட போது நாங்கள் மிகப்பெரிய கிரிமினல்கள் போல நடத்தப்பட்டதாகவும், அரக்கர்களை போல சித்தரிக்கப்பட்டோம் என நடிகர் ஷாருக்கான் தன்னிடம் கூறியதாக போதைப்பொருள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரி ஒருவர் கூறியுள்ளார்.

மும்பையில் சொகுசுக் கப்பலில் போதைப் பார்ட்டியில் ஈடுபட்டதாக பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யன் கான் உள்ளிட்டோர் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 2ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டனர்.

இந்தியா முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை எற்படுத்திய இந்த வழக்கில் ஆர்யன் கானுக்கு மும்பை சிறப்பு நீதிமன்றம் ஜாமீன் மறுத்துவிட்டது. பலமுறை முயற்சித்தும் ஜாமீன் கிடைக்காததால் அவர் மும்பை உயர் நீதிமன்றத்திற்கு சென்றார்.

