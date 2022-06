"துரோகி!" சிபிஐக்கு பயந்து ஓடிவிட்டார்- ஷின்டே மீது அட்டாக் மோடில் சிவசேனா! தொடரும் அரசியல் குழப்பம்

Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் இப்போது ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் குழப்பம் மோசமான நிலையை எட்டியுள்ள நிலையில், பாஜகவை சிவசேனா மிகக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.

கடந்த 2019 மகாராஷ்டிரா சட்டசபைத் தேர்தலில் எந்தவொரு கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. அதேபோல தேர்தலுக்குப் பின்னர் பாஜக- சிவசேனா கூட்டணியும் முறிந்தது.

இதையடுத்து சிவசேனா, என்சிபி, காங்கிரஸ் இணைந்து தேர்தலுக்கு பிந்தைய கூட்டணி அமைத்து, மகாராஷ்டிராவில் ஆட்சியை அமைத்தது.

மகாராஷ்டிரா முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு கொரோனா தொற்று- காங். மூத்த தலைவர் கமல்நாத்

English summary

Shiv Sena came down heavily on the BJP as it faced a crisis in the state: (மகாராஷ்டிரா அரசியல் குழப்பம் பாஜகவை சாடும் சிவசேனா) Maharashtra politcal crisis latest updates in tamil.