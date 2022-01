"Wine நல்லதுப்பா! விவசாயிகளின் வருவாய் டபுள் மடங்கு உயரும்.." சிவசேனா தலைவரின் வித்தியாசமான விளக்கம்

Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: ஒயின் என்பது மது வகையே இல்லை என்று தெரிவித்துள்ள சிவசேன தலைவர் சஞ்சய் ராவத், ஒயின் விற்பனை மூலம் விவசியகளின் வருமானம் இரட்டிப்பாக உயரும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மகாராஷ்டிராவில் தற்போது சிவசேனா- தேசியவாத காங்கிரஸ் - காங்கிரஸ் ஆகியோரின் கூட்டணி அரசு நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், தற்போது இந்த அரசு வைன் மது வகை விற்பனை தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அரிப்பு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிரதமர் மோடி மாஸ்க் போடவில்லை.. அதனால் நானும் போடவில்லை.. சிவசேனா எம்பியின் குபீர் விளக்கம்

English summary

Shiv Sena leader Sanjay Raut say that government's decision to allow sale of wine in supermarkets would boost farmers' income. Maharashtra's plan to increase the income of farmers.