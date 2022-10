சிவசேனா சின்னம்: உடனே கொடுங்க.. தேர்தல் ஆணையத்திற்கு ஏக்நாத் திடீர் கடிதம்.. உத்தவ் திட்டம் என்ன?

Mumbai

மும்பை: சிவசேனா கட்சி, சின்னம் யாருக்கு என்பதில் இன்னும் பிரச்சினை ஓயாத நிலையில் சின்னத்தை உடனே கொடுக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்துக்கு ஏக்னாத் ஷிண்டே திடீர் கடிதம் அனுப்பியுள்ளது உத்தவ் தாக்கரே அணிக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தலமையிலான பாஜனதாவும், உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான சிவசேனாவும் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டு வெற்றியும் பெற்றது.

ஆனால் முதல்வர் பதவி பிரச்சினையில் பாஜனதாவுக்கும் சிவசேனாவுக்கும் மோதல் ஏற்பட்டது. இதனால் சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே பாஜக கூட்டணியில் இருந்து விலகினார்.

Eknath Shinde has sent a sudden letter to the Election Commission asking Shiv Sena to give the symbol immediately, which has created a crisis for Uddhav Thackeray's team.