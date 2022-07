இப்படியாகிப் போச்சே.. கட்சியாவது கிடைக்குமா? தவிப்பில் உத்தவ் தாக்கரே! உச்ச நீதிமன்றத்தில் முறையீடு

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: ஏக்னாத் ஷிண்டே அணிக்கு மேலும் ஒரு முக்கிய தலைவர் தாவியுள்ள நிலையில் தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கையை நிறுத்தி வைக்குமாறு உத்தவ் தாக்கரே உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு அளித்துள்ளார்.

மராட்டியத்தில் பா ஜனதாவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலில் போட்டியிட்ட உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான சிவசேனா அரசு, தேர்தலுக்கு பின் கொள்கைகளில் மாறுபட்ட தேசியவாத காங்கிரஸ், காங்கிரசுடன் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி அதிகாரத்தை பிடித்தது.

இதனால் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தலைமையிலான பா ஜனதா எதிர்க்கட்சி கட்டிலில் அமர்ந்தது. ஆனால் இன்னும் கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகள் இருக்கும் நிலையில், சிவசேனா கட்சியில் பிளவு காரணமாக மராட்டியத்தில் அந்த கூட்டணி ஆட்சி கடந்த மாதம் 29-ந் தேதி கவிழ்ந்தது.

English summary

Uddhav Thackeray has filed a petition in the Supreme Court to stay the action of the Election Commission as one more important leader has defected to Eknath Shinde's team.