ரூ.2 கோடி கொடுத்து பிரியங்கா ஓவியம் வாங்க வற்புறுத்தப்பட்டேன் - யெஸ் வங்கி நிறுவனர் திடுக் தகவல்

மும்பை: பணமோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட யெஸ் வங்கியின் முன்னாள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ராணா கபூர் கட்டாயத்தின் பேரில் ரூ.2 கோடி கொடுத்து பிரியங்கா காந்தியிடம் இருந்து எம்எப் ஹூசைன் ஓவியத்தை வாங்கியதாகவும், இதன்மூலம் பத்ம பூஷன் விருது கிடைக்கும் என எதிர்ப்பார்த்ததாகவும் கூறியுள்ளார். இதுதொடர்பான விபரங்கள் அமலாக்கத்துறை தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையில் இடம்பெற்றுள்ளது.

யெஸ் வங்கியின் நிறுவனர்களின் ஒருவர் ராணா கபூர். இவர் அந்த வங்கியின் தலைமை செயல் அதிகாரியாகவும் செயல்பட்டு வந்தார். பண மோசடி வழக்கில் 2020 மார்ச் மாதம் கைது செய்யப்பட்டார். தற்போது அவர் சிறையில் உள்ளார்.

இதற்கிடையே ராணா கபூர் மற்றும் திவான் ஹவுசிங் பைனான்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் விளம்பரதாரர்கள் கபில் மற்றும் தீரஜ் வாத்வான் ஆகியோருடன் சட்டவிரோத பரிவர்த்தனைகள் மூலம் பல ஆயிரம் கோடி நிதியை மோசடி செய்ததாக அமலாக்கத்துறை குற்றம்சாட்டியுள்ளது..

