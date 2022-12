இதுதான் வாழ்க்கை.. இணையத்தை உலுக்கிய இன்ஸ்ட்டா பிரபலம்.. கடைசி போஸ்ட் கூட சந்தோசமா போட்டாங்களே! ஏன்?

Mumbai

மும்பை: இன்ஸ்டாகிராமில் பிரபலமாக இருந்த நடிகை ஒருவரின் மரணம் இணையத்தை உலுக்கி உள்ளது. அவர் கடைசியாக இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவு செய்த போஸ்ட் பல்வேறு விவாதங்களையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் காதல் தோல்வியால் நடிகை தீபா என்பவர் தூக்குபோட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. ஆந்திராவை சேர்ந்தவர் மௌலி என்கிற தீபா. சினிமா மீது தீராத ஆர்வம் கொண்ட இவர் நடிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் சென்னைக்கு வந்துள்ளார். இந்த நிலையில் சென்னையில் சினிமா வாய்ப்புகளை தேடி வந்தவர்.. சமீபத்தில் காதல் தோல்வி காரணமாக தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

இவர் காமெடியாக நடித்த ரீல்ஸ் வீடியோக்கள் பல அப்போது இணையத்தில் வைரலாகின. தற்போது அதேபோல் இன்ஸ்டாகிராமில் வைரலாக இருக்கும் நடிகை ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார். அந்த நடிகையின் பெயர் துனிஷா சர்மா!

