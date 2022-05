எப்போ பாரு மேகி.. வேறு சமையல் பண்றது இல்லை.. மனைவியை விவாகரத்து செய்த கணவன்.. கர்நாடகாவில்தான்!

Mysore

oi-Nantha Kumar R

மைசூரு: கர்நாடக மாநிலம் பல்லாரி மாவட்டத்தில் காலை, மதியம், இரவு என மேகி நூடுல்ஸ் மட்டுமே சமைத்து கொடுத்ததால் மனைவியிடம் இருந்து கணவருக்கு விவாகரத்து வழங்கப்பட்டது என மாவட்ட முதன்மை மற்றும் அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி எம்எல் ரகுநாத் கூறினார்.

கர்நாடக மாநிலம் மைசூரு மாவட்ட முதன்மை மற்றும் அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருப்பவர் எம்எல் ரகுநாத். இவர் இதற்கு முன்பு பல்லாரி மாவட்டத்தில் நீதிபதியாக பணியாற்றினார்.

இந்நிலையில் திருமணம் தொடர்பான பிரச்சனை குறித்தும், கணவன் மனைவி இடையேயான பிரச்சனையை தீர்ப்பது பற்றியும் எம்எல் ரகுநாத் விளக்கம் அளித்துள்ளார். இதுபற்றி அவர் கூறியதாவது:

English summary

Wife had only cooked Maggi noodles for her husband's breakfast, lunch and dinner in Ballari district of Karnataka . Now the husband gets divorced from her wife through court, says District Magistrate and Sessions Court Judge ML Raghunath.