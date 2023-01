உண்மைய பேசணும்.. முன்னாள் முதல்வரான நீங்களே இப்படி பேசலாமா? எடப்பாடி பழனிசாமியை தாக்கிய முத்தரசன்!

Nagapattinam

நாகப்பட்டினம் : தமிழக ஆளுநராக ரவி பொறுப்பேற்கவில்லை அவர் பொறுப்பேற்றது தமிழ்நாடு மாநில ஆளுநராகத்தான். ஆளுநர் ரவி வேண்டுமென்றே விஷமம் செய்கிறார். முதலமைச்சராக இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஆளுநருக்கு ஆதரவாகப் பேசுவது தவறு என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரத்தநாடு, பாப்பாநாடு உள்ளிட்ட ஊர்களின் பெயர்களையும் மாற்றுவதா என தமிழக ஆளுநருக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் ஜனவரி 9ஆம் தேதி ஆளுநர், தமிழ்நாடு அரசு தயாரித்த உரையை முழுமையாக வாசிக்காத நிலையில், முதல்வர் ஸ்டாலின், ஆளுநரின் பேச்சை அவைக்குறிப்பில் ஏற்றக்கூடாது என தீர்மானம் கொண்டு வந்தார்.

இதையடுத்து அவையில் இருந்து வெளியேறினார் ஆளுநர் ரவி. முன்னதாக, தமிழ்நாடு என்பதைவிட தமிழகம் என்று அழைப்பதே சரியானது என ஆளுநர் பேசி இருந்தார். ஆளுநரின் இந்த செயல்பாடுகள் அரசியல் அரங்கில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

ஆளுநர் சர்ச்சைக்கு மத்தியில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் 'சம்பவம்’.. ஸ்கூல் போர்டில் எழுதினதை பாருங்க!

English summary

State Secretary of Communist Party of India Mutharasan has said that Edappadi Palaniswami, who was the Chief Minister, is also wrong to speak in support of the Governor. "RN Ravi did not take charge as the Governor of Thamizhagam, he took charge as the Governor of Tamil Nadu", he added.