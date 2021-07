நாகையில் சுற்றுலா வந்த வேன் தலைகீழ் கவிழ்ந்து விபத்து.. குழந்தைகள், பெண்கள் உட்பட 16 பேர் படுகாயம்

Nagapattinam

oi-Velmurugan P

நாகப்பட்டினம்: நாகை அருகே குடும்பத்துடன் சுற்றுலா வந்த வேன் தலைகீழ் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில் குழந்தைகள், பெண்கள் உட்பட 16 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர்.

அவர்களை நண்பர்களுடன் சுற்றுலா வந்த மருத்துவர் ஞானசேகரன் என்பவர் முதலுதவி அளித்து காப்பாற்றி, மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தார். இந்த மருத்துவரின் செயலை பலரும் பாராட்டினார்கள்.

கொரோனா லாக்டவுனில் தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளதால் சுற்றுலா தலங்கள், வழிபாட்டுத்தலங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் மக்கள் பலர் ஆர்வமுடன் செல்கிறார்கள்.

English summary

The van, which was traveling with the family, overturned near Nagapattinam. Sixteen people, including women and children, were injured. a doctor save all people by first aid.