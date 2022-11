என் கதையில் நான் தான் ஹீரோ.. தடாலடி எடப்பாடி! கப்சிப் ஓபிஎஸ்..திரும்பி பார்த்த பாஜக! பறந்த புகார்!

Namakkal

oi-Rajkumar R

நாமக்கல் : அதிமுகவில் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் தனக்குத் தான் உள்ளது என்பதை நிரூபிக்கும் வகையிலேயே எடப்பாடி பழனிச்சாமி நேற்று நாமக்கல்லில் நடந்த கூட்டத்தில் பேசியதாகவும், தங்கள் தலைமையில் கூட்டணி அமைக்கலாம் என நினைத்திருந்த பாஜக தலைவர்கள் இதனால் கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும், இதனால் ஓபிஎஸ்ஸை வைத்து எடப்பாடிக்கு நெருக்கடி கொடுக்க முடியுமா என ஆலோசனை வருவதாக கூறப்படுகிறது.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை தொடர்பான மோதல்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் நேற்று நாமக்கலில் நடைபெற்ற அதிமுக 51 வது ஆண்டு தொடக்க விழாவில் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிச்சாமி கலந்துகொண்டு பேசினார்.

கட்சியில் சரியும் செல்வாக்கு காரணமாக பொதுவெளிகளில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கலந்து கொள்ளவில்லை நாமக்கல் தங்கமணி அவருக்கும் சமூக உறவு இல்லை எனவும் கூறப்பட்டு வந்த தகவல்களை பொய்யாக்கும் வகையில் இந்த கூட்டமானது நடைபெற்று இருந்தது.

It is said that Edappadi Palaniswami spoke at a meeting in Namakkal yesterday to prove that he has the authority to take decisions after MGR Jayalalithaa in the AIADMK. BJP leaders who thought they could form an alliance under their leadership are very dissatisfied with this, and it is being suggested that Edappadi can put pressure on Edappadi by using OPS.