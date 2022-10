அண்ணே அது உண்மையாண்ணே? ஃபோன் மேல ஃபோன் போட்டாங்க! ஓபனாய் பேசிய தங்கமணி! என்னாச்சு தெரியுமா?

Namakkal

oi-Rajkumar R

நாமக்கல் : அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கு விசாரணையின் போது உச்சநீதிமன்றம் பொதுச்செயலாளர்கள் தேர்தல் தொடர்பாக தடை விதித்துள்ள நிலையில், அதனை பயன்படுத்தி ஓபிஎஸ் தவறான கருத்துகளை பரப்பி வருவதாகவும், இது தொடர்பாக பலர் தன்னிடம் பேசி வருவதாகக் கூறி இருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தீவிர ஆதரவாளர்களில் ஒருவரான தங்கமணி.

அதிமுகவின் ஒற்றை தலைமையான முன்னாள் முதல்வர் மற்றும் பொதுச் செயலாளருமான ஜெயலலிதாவின் மறைவிற்குப் பிறகு இரு அணிகளாகப் பிரிந்து இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் சசிகலாவுக்கு எதிராக ஒன்றாக இணைந்தனர்.

ஆட்சிக்குத் தேவையான எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு அப்போது ஓ.பன்னீர் செல்வத்துக்கு இருந்த நிலையில் துணை முதல்வர் பதவி கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியை கொடுத்திருந்தார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. ஆனால் அவரையே தற்போது கட்சியை விட்டு நீக்கியிருக்கிறார்.

ஆமா.. அதிமுக எம்எல்ஏக்கள்தான்.. இத்தனை கேமரா முன்னாடி எப்படி சொல்ல முடியும்.. இபிஎஸ்ஸுக்கு சசி ஷாக்

English summary

Thangamani, who is one of Edappadi Palaniswami's staunch supporters, says that while the Supreme Court has banned the election of general secretaries during the hearing of the AIADMK General Committee case, OPS is using it to spread wrong ideas and many people are talking to him about this.