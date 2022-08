நாத்திகவாதி கருணாநிதிக்கு கோவில்! 3 ஆண்டுக்கு முன்பே பணியை துவக்கிய கிராமம்! எங்கு தெரியுமா?

Namakkal

Nantha Kumar R

நாமக்கல்: நாத்திகவாதியாக அறியப்படும் மறைந்த முன்னாள் முதல்வரும், திமுக தலைவருமான கருணாநிதிக்கு நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கோவில் கட்டும் பணி 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே துவங்கியது.

தமிழகத்தில் ஐந்து முறை முதல்வராக பொறுப்பு வகித்த பெரும் ஆளுமை கருணாநிதி. இவர் திமுகவின் தலைவராக 1969ம் ஆண்டு முதல் 2018 வரை செயல்பட்டு வந்தார். கருணாநிதி அரசியல் மட்டுமின்றி இலக்கியம், சினிமா என பல்துறைகளில் சாதித்து காட்டிய கருணாநிதி அரசியல் மூலம் அடிமட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வந்து சாதித்து காட்டியுள்ளார்.

பிற மாநிலங்களை ஒப்பிடும்போது பல்வேறு துறைகளில் தமிழ்நாடு முன்னோடியாக இருப்பதற்கு கருணாநிதியின் பங்கு முக்கியமானதாகும். குறிப்பாக நாட்டிலேயே முதல் முறையாக 1997லேயே தகவல்தொழில் நுட்பத் துறைக்கென ஒரு கொள்கையை அறிவித்தது கருணாநிதி தலைமையிலான அரசுதான். அந்தத் தருணத்தில் தரமணியில் கட்டப்பட்ட டைடல் பார்க் தமிழகத்தின் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்காற்றியது.

