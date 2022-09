பூசாரியிடம் ரூ.21ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்ட அதிகாரிகள்..பொறி வைத்து பிடித்த போலீஸ்..பரபரத்த நாமக்கல்

Namakkal

oi-Jeyalakshmi C

நாமக்கல்: கோவிலில் தினமும் பூஜை செய்ய வேண்டும் என்றால் வாரம் ரூ.21 ஆயிரம் லஞ்சம் தர வேண்டும் என்று கேட்டு நச்சரித்த அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளை காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர். தட்டில் விழும் தட்சணை காசை லஞ்சம் கேட்ட அதிகாரியைப் பற்றியும் அவர் எப்படி சிக்கினார் என்றும் பார்க்கலாம்.

லஞ்சம் கேட்ட அந்த அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளின் பெயர் ரமேஷ், லட்சுமி காந்தன் என்பதாகும். இவர்கள் இருவருமே அரசாங்கம் தரும் சம்பளத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு பூசாரியிடம் லஞ்சம் கேட்டுள்ளனர். அதுவும் வாரா வாரம் லஞ்சமாக ரூ.21 ஆயிரம் தர வேண்டும் என்று வற்புறுத்தியுள்ளனர்.

புரட்டாசி மாதம் அதிக அளவில் பக்தர்கள் வருவதால் ரூ.21 ஆயிரம் லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுள்ளனர். இவர்கள் லஞ்சம் கேட்டது அந்த சாமிக்கே சரி என படவில்லை போல சமயம் பார்த்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் கையும் களவுமாக சிக்கி இப்போது சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கைக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

English summary

The police have arrested and jailed the officers of the charity department who harassed them by asking them to pay a bribe of Rs.21000 Let's see about the officer who asked for a bribe of daksha that falls on the plate and how he got caught.