இது உங்களுக்கே ஓவரா தெரியலையா ஆபிசர்ஸ்.. அடிபம்புடன் சேர்த்து போடப்பட்ட விநோத தார் சாலையை பாருங்க

Namakkal

நாமக்கல்: தமிழக அரசுக்கு ஏணிபோல் இருந்து அரசு செயல்படுத்தும் திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் முக்கியமான பணியில் ஈடுபட்டு வருபவர்கள் அரசு ஊழியர்கள். ஆனால் ஒரு சில அரசு ஊழியர்கள் ஏதோ வேண்டாத வெறுப்பாக மக்களுக்கு பணி செய்வது வழக்கம்.

இந்த வார்த்தையை உறுதிபடுத்துவதுபோல் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் அரசு ஊழியர்கள் செய்த செயல்தான் இப்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அதனை பற்றிதான் இப்போது பார்க்க போகிறோம்.

English summary

Rasipuram municipal authorities have created a disgusting world record by constructing a tarred road around Namakkal without removing the hand pumb . Community activists have demanded action against municipal officials who built the tar road