டிவி-ல பார்ப்பாரு ஸ்டாலின்.. ‘இப்ப தெரியுதா? எங்க டீம் ரெடி’ ஓவரா சீண்டிய எடப்பாடி.. டென்ஷனான திமுக!

Namakkal

oi-Vignesh Selvaraj

நாமக்கல் : அதிமுக மூன்று, நான்காக உடைந்திருக்கிறது என்று கூறிய ஸ்டாலின் இந்தக் கூட்டத்தை டிவியில் பார்த்துக் கொண்டிருப்பார் என்று நினைக்கிறேன், இந்தக் கட்சி ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது, அதற்கு இந்த நாமக்கல் கூட்டமே சாட்சி என சரவெடி வீசியுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

நாமக்கல் மாவட்டம் பொம்மைக்குட்டைமேடு பகுதியில், அதிமுக பொன்விழா ஆண்டு நிறைவு பொதுக்கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில், கலந்துகொண்ட அதிமுக இடைக்காலப் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுக அரசையும், ஸ்டாலினையும் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசினார்.

கடந்த ஜூலை மாதம் திமுக உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் மாநாடு, நாமக்கல்லில் இதே பொம்மைக்குட்டைமேட்டில் தான் நடைபெற்றது. 10 ஆயிரம் பேர் பங்கேற்ற அந்த மாநாட்டில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு பேசியது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

“Stalin said that AIADMK is divided into three four parts. I think Stalin must be watching this meeting on TV. AIADMK is on full strength and this Namakkal meeting is the witness.” : Edappadi Palanisamy to MK Stalin.