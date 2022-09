ஒரே குரூப் தானா? 6 திருமணம் செய்து மோசடி! அதிகாலையில் எஸ்கேப்பான சந்தியா! இதான் இவங்களுக்கு வேலையே!

Namakkal

oi-Rajkumar R

நாமக்கல் : நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் அருகே, ஆறு திருமணம் செய்து பல நபர்களை ஏமாற்றியது ஏழாவது திருமணத்திற்கு தயாரான மணப்பெண் உள்பட 4 பேர் கைது செய்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இந்த சம்பவத்தின் பரபர பின்னணி குறித்து பார்க்கலாம்!

நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்திவேலூர் அருகே கள்ளிபாளையத்தை சேர்ந்தவர் தனபால் இவருக்கும் மதுரை சேர்ந்த சந்தியா என்பவருக்கும் கடந்த ஏழாம் தேதி புது வெங்கரை அம்மன் ஆலயத்தில் உறவினர்கள் சூழ திருமணம் நடைபெற்றது.

திருமணத்தில் பெண் வீட்டாரராக பெண்ணோட அக்கா மாமா என இருவர் மட்டுமே வந்திருந்தனர். மேலும் மதுரை சார்ந்த பாலமுருகன் என்ற புரோக்கர். இவர்கள் மூவரும் மட்டுமே வந்திருந்து திருமணத்தை முடித்துவிட்டு திருமணத்தொகை கமிஷனாக ஒன்றரை லட்சம் வாங்கிக் கொண்டு சென்று விட்டனர்.

English summary

Namakkal district near Paramathi Vellore, six married and cheated many people 4 people, including the bride who is ready for the seventh wedding, have been arrested, let's look at the background of this incident!