கடவுளே! இதை எல்லாம் கூட சாப்பிடுவாங்களா? காதலிக்கு "இப்படி" ஒரு கெட்ட பழக்கமா? அதிர்ச்சி ஆன காதலன்

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: நியூயார்க்கை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர்.. தனது காதலிக்கு இருக்கும் வினோத கெட்ட பழக்கம் குறித்து தெரிந்து அதிர்ந்து போய் உள்ளார்.

உலகத்தில் பலருக்கும் பலவிதமான கெட்ட பழக்கம் இருக்கும். சிலருக்கு போதை பழக்கம், சிலருக்கு அதை விட கொடுமையான கெட்ட பழக்கங்கள் இருக்கும்.

இன்னும் சிலருக்கு வித்தியாசமான சில "அடிக்சன்" இருக்கும். அப்படித்தான் அமெரிக்காவை சேர்ந்த பெண் ஒருவருக்கு மிகவும் வினோதமான கெட்ட பழக்கம் ஒன்று இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.

English summary

A boyfriend confused and sought help after knowing his girlfriend has socks chewing habit A boyfriend confused and sought help after knowing his girlfriend has socks chewing habit. நியூயார்க்கை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர்.. தனது காதலிக்கு இருக்கும் வினோத கெட்ட பழக்கம் குறித்து தெரிந்து அதிர்ந்து போய் உள்ளார். உலகத்தில் பலருக்கும் பலவிதமான கெட்ட பழக்கம் இருக்கும்.