ஈரானில் ஹிஜாப்புக்கு எதிராக தீவிரமடையும் போராட்டம்.. 50 பேர் பலி.. கொடுமை.. விளாசும் மேற்கு உலகம்!

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: ஈரானில் ஹிஜாப் சரியாக அணியாததாக கூறி 'கலச்சார காவலர்கள்' தாக்கியதில் 22 வயது இளம்பெண் உயிரிழந்த நிலையில் அந்நாடு முழுவதும் ஹிஜாப்புக்கு எதிராக போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன.

இந்த போராட்டங்களை எதிர்த்து பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய தாக்குதல் வன்முறைக்கு வழிவகுத்துள்ளது. தற்போது வரை நடைபெற்ற வன்முறைகளில் சுமார் 50 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

இதனையடுத்து ஈரானிய பாதுகாப்புப் படைகளிடம் கட்டுப்பாட்டைக் கடைப்பிடிக்குமாறு ஐநா சபையின் பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டெரெஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

Protests against the hijab have intensified across the country after a 22-year-old girl was killed in Iran after being attacked by 'cultural guards' for not wearing the hijab properly. Attacks by security forces against these protests have led to violence. Around 50 people have died in the violence so far. Following this, UN Secretary General Antonio Guterres urged the Iranian security forces to exercise restraint.