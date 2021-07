பைலட்டே இல்லாமல்.. வெற்றிகரமாக ஸ்பேஸுக்கு சென்று திரும்பிய "அமேசான்" ஜெப் பெஸோஸ்.. எப்படி நடந்தது?

New York

நியூயார்ட்: ப்ளூ ஆர்ஜின் நிறுவனத்தின் நியூ ஷெப்பர்ட் ராக்கெட் மூலம் அதன் நிறுவனர் ஜெப் பெஸோஸ் இன்று முதல் ஸ்பேஸ் பயணத்தை மேற்கொண்டார். தனது முதல் ஸ்பேஸ் பயணத்தை 4 பேர் கொண்ட குழுவுடன் அவர் வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டுள்ளார். ஸ்பேஸுக்கு சென்று திரும்பிய ஜெப் "கவ் பாய்" ரக தொப்பி அணிந்து ஸ்டைலாக வந்தது பெரிய வரவேற்பை பெற்றது.

அமெரிக்காவின் மேற்கு டெக்ஸாஸ் பகுதியில் இருந்து ப்ளூ ஆர்ஜின் நிறுவனத்தின் இந்த நியூ ஷெப்பர்ட் ராக்கெட் ஏவப்பட்டது. மாலை 6.42 மணிக்கு சரியாக இந்திய நேரப்படி ராக்கெட் ஏவப்பட்டது. முதல் 3 நிமிடத்திற்கு பின் இந்த நியூ ஷெப்பர்ட் ராக்கெட் மேக் 3 வேகத்தை எட்டி வேகமாக சென்றது.

நியூ ஷெப்பர்ட் ராக்கெட்டின் முன் பகுதியில் இருந்த கேப்ஸ்யூல் உள்ளே பெஸோஸ் குழு இருந்தது. பூமியில் இருந்து 90 கிமீ உயரத்தை எட்டிய பின் நியூ ஷெப்பர்ட் ராக்கெட் உள்ளே இருந்த குழுவினர் புவி ஈர்ப்பு விசை குறைந்ததால் லேசாக மிதக்க தொடங்கினர்.

