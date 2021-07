கொரோனா பரவல்.. இந்தோனேசியா, பிரிட்டனில் நிலைமை மோசம்.. உலகம் முழுக்க 40.9 லட்சம் பேர் பலி!

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: உலகம் முழுக்க 190,750,282 பேர் கொரோனா காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கொரோனா கேஸ்கள் உலகம் முழுக்க மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது. தினசரி கேஸ்கள் ரஷ்யா, பிரிட்டன், இந்தோனேசியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் அதிகமாக பதிவாகி வருகிறது.

உலகம் முழுக்க இதுவரை 4,098,541 பேர் கொரோனா காரணமாக பலியாகி உள்ளனர். 173,812,580 பேர் கொரோனாவில் இருந்து குணமாகி உள்ளனர்.

English summary

Coronavirus: 4,098,541 people died so far around the world for the pandemic Coronavirus: 4,098,541 people died, 190,750,282 people affected so far around the world for the pandemic.