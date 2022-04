கடலில் குளித்தபோது விபரீதம்.. காதுக்குள் நுழைந்த குட்டி நண்டு.. படாதபாடுபட்டு வெளியில் எடுத்த பெண்!

New York

oi-Jaya Chitra

நியூயார்க்: கடலில் நீச்சல் பழகிய பெண்ணின் காதுக்குள் புகுந்த குட்டி நண்டை வெளியில் எடுக்கும் அதிர்ச்சி வீடியோ இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

காதுக்குள் எறும்பு புகுவது எல்லாம் நம்மூரில் சாதாரண விஷயம். ஆனால் அந்த எறும்பு காதுக்குள் அங்கும் இங்கும் ஓடி ஒரு வழி படுத்தி விடும் என்பது வேறுகதை. இதற்கென பல கை வைத்தியங்களும் இங்கு புழக்கத்தில் உள்ளது. சரி, எறும்பு என்றால் அசால்டாக வெளியில் எடுத்து விடலாம்.. காதில் புகுந்தது ஒரு நண்டு என்றால்.. கேட்கவே கொஞ்சம் பீதியாக இருக்கிறதா..?

கரீபியன் தீவுப் பகுதியில் நிஜமாகவே இப்படி ஒரு அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது.

நாட்டுக்கோழி சூப் நண்டு ரசம்னு சத்தா சாப்பிடுங்க கொரோனா போன்ற எந்த நோயும் வீட்டு வாசலுக்கு கூட வராது

English summary

Footage that has left thousands of viewers horrified shows a live crab stuck inside a woman's ear. The video was shared on TikTok by a person who goes by '@wesdaisy'.