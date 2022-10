ஒரே நாளில் 200 முறை "உச்சம்".. இளைஞருக்கு ஏற்பட்ட "அந்த" பிரச்சனை.. கடைசில இப்படி முடிவெடுத்துட்டாரே

New York

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் இளைஞர் ஒருவருக்கு தேவையில்லாத நேரங்களில் எல்லாம் பாலியல் ரீதியாக உச்ச நிலை ஏற்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சில வருடங்கள் முன்பு வரை உலக அளவில் இணையத்தில் பிரபலமாக இருந்தவர் டெல் டெக்கர். விஸ்கான்சீன் மாகாணத்தை சேர்ந்த ஆகி இரண்டு குழந்தைகளும் உள்ளனர்.

இந்த நிலையில்தான் இவருக்கு வினோதமான பாலியல் பிரச்சனை ஏற்பட்டு உள்ளது. இந்த வினோத பிரச்சனை காரணமாக கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன் டெல் டெக்கர் இணையம் முழுக்க வைரல் ஆனார்.

தற்போது இவரின் வீடியோ மீண்டும் இணையத்தில் டிரெண்டாகி வருகிறது. ஒரு சின்ன விபத்து காரணமாக பாலியல் பிரச்சனை ஏற்பட்டு உள்ளது.

English summary

Do you know about this man who get more than 100 orgasm per day due to an accident?