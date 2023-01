ச்சீ! தலைக்கேறிய போதை.. நடுவானில்.. விமானத்தில் பெண் மீது சிறுநீர் போன நபர்.. ஷாக் சம்பவம்.. கொடுமை

New York

oi-Jackson Singh

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் இருந்து இந்தியா வந்த விமானத்தில் அதீத மது போதையில் இருந்த நபர் ஒருவர், சக பயணி மீது சிறுநீர் கழித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிறுநீர் கழித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அந்தப் பெண்ணின் முகத்திற்கு நேராக அருவருப்பான செயலிலும் அவர் ஈடுபட்டிருக்கிறார்.

இதை விட கொடுமையான விஷயம் என்னவென்றால், இந்த சம்பவம் குறித்து புகார் அளித்தும் சம்பந்தப்பட்ட நபர் மீது ஒரு சிறு நடவடிக்கையை கூட விமான நிறுவனம் எடுக்கவில்லை என்பதுதான்.

English summary

An extremely drunk man urinated on a fellow passenger on a flight from the US to India, causing a stir. What is worse is that the airline did not take even a single action against the person concerned despite reporting the incident.