அம்மா மரணத்திற்காக போன ஊழியர்.. திரும்பி வந்தவருக்கு ஷாக் தந்த சுந்தர் பிச்சை.. சர்ச்சையில் கூகுள்!

இது போன்று ஓராயிரம் நிறுவனங்களில் எனக்கு பணி கிடைக்கலாம். ஆனால் எனக்கு தாய் ஒருவர்தான் இருக்கிறார் என டாமி யோர்க் கூறியுள்ளார்.

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: தாய் இறந்த நிலையில் இறுதி சடங்கு முடித்து பணிக்கு திரும்பிய கூகுள் நிறுவன ஊழியர் ஒருவர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கு 2023ம் ஆண்டு பொல்லாத ஆண்டு என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. ஏனெனில் 2022ம் ஆண்டு இறுதியிலிருந்து பல முன்னணி சாஃப்ட் வேர் நிறுவனங்கள் பணிநீக்கத்தை தொடங்கியது. டிவிட்டர் பற்ற வைத்த இந்த நெருப்பு மைக்ரோசாஃப்ட், பேஸ்புக், அமேசான், கூகுள் என தற்போது ஐபிஎம் வரை பற்றி எரிந்துள்ளது. இந்த வெப்பத்தில் சுமார் 2 லட்சம் பேரின் வேலைகள் சாம்பலாகியுள்ளன.

கூகுள் நிறுவனத்தில் மட்டும் சமீபத்தில் சுமார் 12 ஆயிரம் ஊழியர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். இது குறித்து அந்நிறுவனத்தின் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதியிருந்தார். இந்த கடிதத்தை நெட்டிசன்கள் பரவலாக பகிர்ந்திருந்தார். அதில், "கடினமாக உழைத்த மற்றும் நம்ப முடியாத திறமை வாய்ந்த சிலரிடம் விடைபெறுவது குறித்து நான் மிகவும் வருந்துகிறேன்.

இளைஞர்களே வாய்ப்பை நழுவ விடாதீர்கள்! உங்களிடம் திறமையிருந்தால் அரசே முதலீடு செய்யும்! முழு விவரம்!

English summary

A Google employee who returned to work after his mother's funeral has been fired has caused a lot of uproar. The employee said that the dismissal did not affect him and that he would get similar jobs again but not his mother.