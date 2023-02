லே ஆஃப் இல்லை.. ஆனால் சம்பளத்தில் கட்.. ஊழியர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த இன்டெல் நிறுவனம்.. பரபர அறிவிப்பு

ஆட்குறைப்பு பதில் சம்பள வெட்டில் கை வைக்கும் நிறுவனங்கள் இன்டெல் மட்டும் கிடையாது. ஆப்பிள் நிறுவனமும் இதேபோல சம்பள வெட்டை அமலாக்கியுள்ளது.

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: கம்ப்யூட்டர்களுக்கு தேவையான செமிகன்டக்டர்களை உற்பத்தி செய்யும் மிகப்பெரிய நிறுவனமான 'இன்டெல்' தற்போது சிக்கன நடவடிக்கையில் களமிறங்கியுள்ளது. மற்ற டெக் நிறுவனங்களை போல இது ஆட்குறைப்பில் ஈடுபவில்லை என்றாலும் 25% வரை ஊழியர்களுக்கான ஊதியத்தை குறைத்துள்ளது.

உலகம் முழுவதும் உள்ள டெக் நிறுவனங்கள் தாங்கள் நஷ்டமடைந்து வருவதாக கூறி ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளன. கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் பேஸ்புக்கின் தாய் நிறுவனமான மெட்டா இந்த ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கையை பிள்ளையார் சுழியிட்டு தொடங்கி வைத்தது. இந்நிறுவனத்தின் 18 ஆண்டுகால வரலாற்றில் இது வரை இல்லாத அளவில் சுமார் 11 ஆயிரம் ஊழியர்களை மெட்டா வெளியேற்றியது. இதனையடுத்து பல நிறுவனங்கள் இந்த நடவடிக்கை கையில் எடுத்தன.

டிவிட்டர், கூகுள், ஐபிஎம் என டெக் ஜாம்பவான் நிறுவனங்கள் கொத்து கொத்தாக ஊழியர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பியது. இந்நிலையில் இந்த வரிசையில் இன்டெல்லும் சிக்கும் என்று எதிர்பார்கக்ப்பட்டது. ஆனால், இன்டெல் ஆட்களை எடுக்காமல் ஊதிய குறைப்பில் மட்டும் ஈடுபட்டுள்ளது. இது குறித்து நிறுவுனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "இன்டெல் கார்ப்ரேஷன் வருவாய் நெருக்கடியுடன் போராடி வருகிறது. விரைவில் வீழ்ச்சியடையும் என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

English summary

Intel, the largest manufacturer of semiconductors needed for computers, is now embarking on austerity measures. While it hasn't engaged in layoffs like other tech companies, it has cut pay for 25% of its employees.