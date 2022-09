"முகமது அலி ஒரு மனிதரே கிடையாது..! அவருடன் நான் மோதினால்.." மைக் டைசன் சொல்றதை பாருங்க!

New York

oi-Jackson Singh

நியூயார்க்: குத்துச்சண்டை ஜாம்பவான் முகமது அலி ஒரு மனிதரே கிடையாது எனக் கூறியுள்ள பிரபல குத்துச்சண்டை சாம்பியன் மைக் டைசன், அவருடன் தான் சண்டையிட நேர்ந்தால் என்ன நடக்கும் என சுவாரசியமாக தெரிவித்துள்ளார்.

குத்துச்சண்டை என்றாலே பலருக்கும் முதலில் நினைவுக்கு வருவது முகமது அலி என்ற பெயர் தான். 1960 முதல் 1982-ம் ஆண்டு வரை சுமார் 22 ஆண்டுகளாக குத்துச்சண்டை உலகை ஆட்சி செய்தவர் முகமது அலி.

முகமது அலிக்கு முன்னரும் பின்னரும் நூற்றுக்கணக்கான குத்துச்சண்டை வீரர்கள் வந்துவிட்டாலும் இன்னும் அவர் அடைந்த புகழை வேறு ஒருவரால் இன்னும் எட்ட முடியவில்லை என்பதே உண்மை.

English summary

Mike Tyson Said in interview that Muhammad Ali is a animal; if I had fight with he would have killed me.