அந்தோ பரிதாபம்! 4 நாடுகளிடம் ஆயிலுக்கு கெஞ்சும் பிடன்.."பிக்பாஸ்" அமெரிக்காவிற்கு இப்படி ஒரு நிலையா!

New York

நியூயார்க்: உலகின் எண்ணெய் வர்த்தகத்தை மறைமுகமாக கட்டுப்படுத்தி வந்த, எண்ணெய் வளம் உள்ள நாடுகளில் தேடி தேடி போர் தொடுத்து வந்த அமெரிக்கா தற்போது மொத்தமாக எண்ணெய் இன்றி கஷ்டப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. முக்கியமாக உலக நாடுகளிடம் எண்ணெய்க்காக கிட்டத்தட்ட கெஞ்சும் நிலைக்கு அமெரிக்கா சென்றுள்ளது.

உக்ரைன் - ரஷ்ய போரால் உலகம் முழுக்க கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு அதிகரித்து வருகிறது. உலகில் ரஷ்யா மிக அதிக எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளில் ஒன்று. உதாரணமாக இந்தியா கச்சா எண்ணெய்க்கு அதிகம் நம்பி இருக்கும் நாடு ரஷ்யாதான்.

இப்படிப்பட்ட ரஷ்யாவில் நடக்கும் போர் காரணமாக உலக நாடுகளுக்கு எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. அதோடு சர்வதேச பொருளாதார தடைகள் காரணமாக ரஷ்யாவில் இருந்து எண்ணெய் அனுப்புவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

நேட்டோ உடன் சேர மாட்டோம்...புடினுடன் நேரடியாக பேசத்தயார் - உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி அறிவிப்பு

