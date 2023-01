பக்கத்துல வருதே! பூமியை விடாமல் துரத்தும் சூரியன்.. இந்த ஆண்டின் மிக முக்கிய நாள் இது! ஏன் தெரியுமா?

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே ஏறத்தாழ 15 கோடி கி.மீ தூரம் இருக்கிறது. ஆனால் ஆண்டுக்கு ஒரு நாள் இந்த சூரியன் பூமிக்கு மிக அருகில் வரும். அந்த நாள்தான் இன்று. அதாவது 2023ம் ஆண்டில் ஜனவரி 04ம் தேதிதான் இந்த வானியல் அற்புதம் நிகழ்கிறது.

பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவை வானியல் அலகு(AU) என்று அழைப்பார்கள். இதனைக் கொண்டுதான் பூமியிலிருந்து மற்ற கோள்கள் எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறது என்பதை நம்மால் புரிந்துகொள்ள முடியும். அதாவது வியாழன் கோள் பூமியிலிருந்து சுமார் 750 கோடி கி.மீ தொலைவில் இருக்கிறது என்றும் சொல்லலாம், பூமியிலிருந்து 4.2 வானியல் அலகு தொலைவில் இருக்கிறது என்றும் சொல்லலாம்.

ஆக ஒரு வானியல் அளவு என்பது சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவாகும். இன்று இந்த சூரியன் ஒரு வானியல் அலகுக்கும் குறைவான தொலைவில் (0.9833) பூமியை நெருங்கி வந்திருக்கிறது. இந்த நிகழ்வை 'பெரிஹேலியன்' என்று அழைப்பார்கள். இதனால் பூமிக்கு ஆபத்து இருக்கிறதா? என்று கேட்டால் கிடையாது என்றுதான் விஞ்ஞானிகள் பதிலளித்துள்ளனர். ஆபத்து மட்டுமல்ல பயனும் கூட ஏதும் இல்லை என்று அவர்கள் விளக்கியுள்ளனர்.

