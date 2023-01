மீண்டும் ஆதரவு கரம் நீட்டிய அமெரிக்கா.. உக்கிரமடையும் உக்ரைன்! இதுவரை பெற்ற ராணுவ உதவி இத்தனை கோடியா?

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: உக்ரைன் நேட்டோவில் இணைவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்நாட்டின் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வரும் நிலையில், அமெரிக்கா உக்ரைனுக்கு மேலும் 37 லட்சம் அமெரிக்க டாலர் அளவுக்கு ஆயுத உதவிகளை மீண்டும் வழங்கியுள்ளது. இந்திய மதிப்பில் இது ரூ.31 கோடியாகும்.

ஆசிய பகுதிகளில் கிழக்கு நோக்கி தனது எல்லையை விரிவுபடுத்தக்கூடாது என்பதுதான் அமெரிக்காவிடம் முன்னாள் சோவியத் ஒன்றியம் போட்ட ஒப்பந்தமாகும். ஆனால் தற்போது நார்வே தொடங்கி துருக்கி வரை நேட்டோ தனது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்துவிட்டது. அதேபோல முன்னாள் சோவியத் ஒன்றியத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்து ஒன்றியம் உடைந்த பின்னர் அதிலிருந்து வெளியேறி தங்களை தனி நாடுகளாக அறிவித்துக்கொண்ட சின்ன சின்ன நாடுகளையும் நேட்டோ கைப்பற்றியுள்ளது.

இந்த கைப்பற்றலில் ஒரு பகுதியாகதான் உக்ரைனை தனது வலையில் விழவைத்துள்ளது. உக்ரைன் என்பது சிறிய நாடாக இருந்தாலும் ஒட்டுமொத்த ரஷ்யாவின் உணவு தேவையில் சுமார் 27 சதவிகிதத்தை பூர்த்தி செய்யும் அளவுக்கு அந்நாட்டில் இயற்கை வளங்கள் இருக்கின்றன. எனவே இந்நாட்டை நேட்டோவில் இணைக்க அமெரிக்க முயல, அதற்கு உக்ரைனும் சம்மதிக்க ரஷ்யா இதனை எதிர்த்து போரை அறிவித்தது. உலக நாடுகள் அனைத்தும் இதனை போர் என்று சொல்ல ரஷ்யா இதனை சிறப்பு ராணுவ நடவடிக்கை என்று அழைத்து வருகிறது.

English summary

As Russia continues to wage war on Ukraine over its opposition to NATO membership, the United States has re-provided another $3.7 million in arms aid to Ukraine. In Indian terms it is Rs.31 crores.