பள்ளிக்கு வெளியே 10 சிறுமிகள்.. பல்கலைக்கு வெளியே 1 லட்சம் மாணவிகள்! தாலிபான்களை விளாசும் ஐநா

சர்வதேச கல்வி தினம் கொண்டாடப்பட்ட நிலையில் ஆப்கனில் பெண் கல்விக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை குறித்து ஐநா தலிபன் அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: சர்வதேச கல்வி தினம் நேற்று (ஜன.24) உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், ஆப்கனில் உள்ள பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் பள்ளி, கல்லூரிக்கு செல்வதை அந்நாட்டு அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று ஐநா வலியுறுத்தியுள்ளது.

கடந்த 2021ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி தலிபன்கள் ஆப்கனிஸ்தானை கைப்பற்றியதிலிருந்து பல்வேறு அடக்குமுறைகளை கட்டவிழ்த்துவிட்டுள்ளனர். சினிமா, இசை, விளையாட்டு என பல விஷயங்களில் புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன. இதனை தொடர்ந்து இவர்களுடைய கவனம் பெண்கள் பக்கம் திரும்பியது. முதலில் கொரோனா தொற்று பரவலை காரணம் காட்டி பள்ளிகள் அந்நாட்டில் மூடப்பட்டன.

அதன் பின்னர் 6ம் வகுப்புக்கு மேல் உள்ள பள்ளிகள் மட்டுமே திறக்கப்பட்டன. அதில் மாணவிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. இது உலகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. நாடு முழுவதும் ஆசிரியர் பற்றாக்குறை இருப்பதாகவும் எனவேதான் மாணவிகளை பள்ளிகளுக்கு வரவேண்டாம் என்று கூறியுள்ளதாகவும் தலிபன் அரசு புதிய விளக்கத்தை கொடுத்தது. முதலில் பள்ளிகளில் மாணவிகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையானது பின்னர் கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகம் வரை பரவியது.

English summary

As International Education Day was celebrated around the world yesterday (Jan. 24), the UN has urged the government to ensure that women and girls in Afghanistan go to school and college.