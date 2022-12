21 ஆண்டுகளுக்கு முன் தொலைந்த மோதிரம்.. கலங்கிய தம்பதிகளுக்கு கிடைத்த சர்ப்ரைஸ்.. ஆஆ மிராக்கள்!

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் தம்பதியினர் ஒருவர் கடந்த 21 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தாங்கள் தொலைத்த நிச்சயதார்த்த மோதிரத்தை மீண்டும் தேடி கண்டுபிடித்துள்ளனர். இதனை எப்படி தேடி கண்டுபிடித்தோம் என்பது குறித்த அவர்கள் கூறியுள்ள தகவல்கள் தற்போது சமூக வலைத்தள பயனர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

அமெரிக்காவின் புளோரிடாவை சேர்ந்தவர் நிக் டே. இவருக்கு கடந்த 21 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் திருமணம் நடைபெற்றிருக்கிறது. திருமணத்திற்கு முன்னதாக நிச்சயதார்த்தத்தில் தனது காதலியின் கையில் அணிவிப்பதற்காக அவர் ஆசை ஆசையாக வைர மோதிரம் ஒன்றை வாங்கியுள்ளார். திட்டமிட்டபடி நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றிருக்கிறது. நிக் டேவும் வைர மோதிரத்தை தனது காதலி ஷைனாவின் கைகளில் போட்டுவிட்டு அழகு பார்த்திருக்கிறார். எல்லாம் இரண்டு மூன்று நாட்கள் மகிழ்ச்சியாக சென்றுகொண்டிருந்தது.

இதனையடுத்து எதிர்பாராத விதமாக ஷைனா அணிந்திருந்த மோதிரம் வீட்டு டாய்லெட்டில் விழுந்திருக்கிறது. அதனை மீட்டெடுக்க ஷைனா எவ்வளவோ முயன்றும் மோதிரம் மீண்டும் கிடைக்கவில்லை. இதனை எப்படி காதலனிடம் சொல்வது என்றும் தெரியவில்லை. இதனையடுத்து இரண்டு நாட்கள் எப்படியோ சமாளித்திருக்கிறார். ஆனால் மூன்றாவது நாள் காதலன் கேட்க இவர் மாட்டிக்கொண்டார். பின்னர் நடந்த விஷயத்தை கூறியுள்ளார்.

English summary

A couple in America have rediscovered the engagement ring they lost 21 years ago. The information given by them about how they searched and found this has now surprised the social media users.