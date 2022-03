3வது உலகப்போரே வந்தாலும் பரவாயில்லை.. அதுமட்டும் நடக்காது! பிடன் பரபரப்பு வார்னிங்.. என்ன நடந்தது?

New York

நியூயார்க்: ரஷ்யாவிற்கு எதிராக அமெரிக்கா அதிபர் பிடன் முக்கியமான எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளார். 3ம் உலகப்போர் பற்றியும் அவர் பேசியுள்ளார்.

உக்ரைன் ரஷ்யா இடையிலான போர் 17வது நாளை எட்டி உள்ளது. உக்ரைனில் சுமி உள்ளிட்ட ரஷ்ய எல்லை நகரங்களில் கடுமையான தாக்குதல்களை ரஷ்ய படைகள் நடத்தி வருகிறது.

இந்த போரில் தலையிட மாட்டோம் என்று அமெரிக்க அதிபர் பிடன் முன்பே அறிவித்துவிட்டார். இந்த நிலையில் நேற்று ஜனநாயக கட்சியினரிடம் பிடன் முக்கியமான சில விஷயங்களை பேசினார்.

English summary

US will defend every inch of Nato countries even if it means for 3rd world war says Biden in his speech.