அவரு ‘வேலைனு வந்தா வெள்ளைக்காரன்’ பாஸ்.. ஆனா பாவம் தவறி நீச்சல்குளத்துல விழுந்துட்டாரே!

நியூயார்க்: திருமண நிகழ்வை படம்பிடிக்கும் ஆர்வத்தில், புகைப்படக் கலைஞர் ஒருவர் நீச்சல் குளத்தில் தவறி விழும் வீடியோ ஒன்று சமூகவலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

திருமண நிகழ்வின் போது புகைப்படக் கலைஞர்கள் செய்யும் அலப்பறைகளை வைத்து ஒரு காமெடி எபிசோடே உருவாக்கலாம். அதுவும் தற்போது உள்ள இளம் புகைப்படக் கலைஞர்கள் படுத்துக்கொண்டு போட்டோ எடுப்பது, அந்தரத்தில் தொங்கிக்கொண்டு படம்பிடிப்பது என அட்ராசிட்டி செய்கிறார்கள்.

புதுமண ஜோடிகளும் நவீன மயமான புகைப்படங்களையே விரும்புவதால், அவர்களை திருப்திப்படுத்த இதுபோன்ற கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்கள் போட்டோகிராப்பர்கள். திருமண நிகழ்வின் போது மணப்பெண்ணும், மணமகனும் செய்யும் அத்தனை விஷயங்களையும் விதவிதமாக படம் பிடிப்பது டிரெண்டாகிவிட்டது.

English summary

In Nothern California, United states of America a wedding photographer fell into the swimming pool while recording a wedding ceremony. The videos have gone viral on social media.