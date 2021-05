ஆன்லைனில் முளைத்த காதல்.. பாவம், ஒரு மாணவியை என்னவெல்லாம் செய்ய வைத்திருக்கிறது பாருங்கள்!

New York

oi-Jaya Chitra

நியூயார்க்: ஆன்லைன் மூலம் முளைத்த காதல் ஒரு இளம்பெண்ணை என்னவெல்லாம் செய்ய வைத்திருக்கிறது என்ற கதை தான் இப்போது இணையத்தில் பேசு பொருளாகி இருக்கிறது.

இந்த உலகில் இன்னமும் புரியாத புதிராக விளங்கும் பல விஷயங்களில் மிக முக்கியமானது காதல். ஒரு பெண்ணுக்கோ, ஆணுக்கோ காதல் வந்துவிட்டால், அது அவர்களை எந்த எல்லைக்கும் போக வைக்கும். அதனால் தான் இன்னமும் பல சினிமாக்கள் காதலை மையப்படுத்தியே வந்து கொண்டிருக்கின்றன.

சமயங்களில் நிஜ காதல்கதைகள் சினிமாவையும் மிஞ்சி விடும். இப்போதும் அப்படிப்பட்ட ஒரு விநோத காதலை பற்றிய சுவாரஸ்ய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. ஜூலியா என்ற பெண்ணின் காதல் கதைதான் அது.

உருக வைக்கும் சோகத்தை பாருங்க.. இந்தியாவில் இறந்த கணவர்.. உடல் தகனத்தை ஆன்லைன் மூலம் பார்த்த மனைவி!

English summary

A woman who had been ghosted by her online date discovered that he's in prison and decided to join a school trip to visit him.