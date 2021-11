மது போதையில் அடுத்தவரின் வீட்டில் புகுந்ததாக அதிமுக முன்னாள் எம்பிக்கு அடி உதை?.. நீலகிரியில் பரபரப்பு

Nilgiris

oi-Vishnupriya R

ஊட்டி: மதுபோதையில் வேறு ஒருவரின் வீட்டிற்குள் புகுந்ததாக அதிமுக முன்னாள் எம்பிக்கு அடி, உதை விழுந்ததாக தகவல்கள் வருகின்றன.

கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் நீலகிரி தொகுதி மக்களவை எம்.பி யாக கோபால கிருஷ்ணன் இருந்தார். இவர் நகராட்சி தலைவராகவும் இருந்துள்ளார். தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி இவர் மது பார்ட்டியில் கலந்து கொண்டதாக தெரிகிறது.

இதனால் குடித்துவிட்டு இரவு நேரத்தில் முத்தாலம்மன்பேட்டை பகுதியில் ஒரு வீட்டிற்குள் புகுந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இதனால் அந்த வீட்டில் இருந்தவர்கள் பதறினர். பின்னர் அந்த வீட்டின் உரிமையாளர் அவரை தாக்கியதாக தெரிகிறது.

English summary

Sources says that AIADMK Ex MP Gopalakrishnan entered into another's house instead of his, and attacked by the owner.