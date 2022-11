பசுவை வேட்டையாடிக் கொன்று காவல் காக்கும் புலி.. ஊட்டியில் அட்டகாசம்! பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை!

Nilgiris

oi-Vignesh Selvaraj

நீலகிரி : ஊட்டியில் வனப்பகுதியை ஓட்டியுள்ள குடியிருப்புப் பகுதிகளில் உலவி வரும் புலி ஒன்று, மேய்ச்சலுக்குச் செல்லும் கால்நடைகளை வேட்டையாடித் தின்று வருவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், அந்தப் புலி, ஊட்டி எச்.பி.எஃப் பகுதியில் ஒரு பசுவைக் கொன்று தின்ற நிலையில், அடுத்த நாளும் அதனை உண்பதற்காக மீண்டும் அங்கு வந்துள்ளது.

ஒரு சிறு புதர் அருகே பசு மாட்டை வேட்டையாடிக் கொன்று போட்டிருக்கும் புலி அதையே சுற்றிச் சுற்றி வருகிறது.

குடியிருப்புப் பகுதியையொட்டி புலி நடமாடி வருவதால், அதனைக் கண்காணிக்க அமைக்கப்பட்ட கேமராவில் இந்தக் காட்சிகள் பதிவாகியுள்ளன.

English summary

In Ooty, a tiger roaming in the residential areas, killed and ate a cow in Hindustan Photo Films Factory area and came back next day to eat it. These scenes were recorded on a camera set up to monitor the tiger as it was moving around the residential area.