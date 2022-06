நபிகள் நாயகம் குறித்த சர்ச்சை! இது இந்தியாவின் உள்நாட்டு பிரச்சனை! வங்கதேச அமைச்சர் தடாலடி!

News

டாக்கா: ‛‛நபிகள் நாயகம் குறித்து நுபுர் சர்மா சர்ச்சையாக பேசியது இந்தியாவின் உள்நாட்டு பிரச்சனை. இது வங்காளதேசத்தில் கவனத்தை ஈர்க்கும் விஷயம் இல்லை'' என வங்காளதேச தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துறை அமைச்சர் ஹசன் மஹ்மூத்

பாஜகவின் செய்தி தொடர்பாளராக இருந்த நுபுர் சர்மா டிவி விவாதத்தில் இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்தார். இது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

இதையடுத்து நுபுர் சர்மாவை பாஜக கட்சி சஸ்பெண்ட் செய்தது. நவீன் குமார் ஜிண்டால் என்பவரை கட்சியில் இருந்து நீக்கியது. மேலும், பாஜக அனைத்து மதங்களையும் மதிப்பதாக அறிக்கை வெளியிடப்பட்டு இருந்தது.

The controversy triggered by remarks made by two former BJP functionaries against Prophet Mohammad is India’s "internal issue" and it is not an attention-grabbing matter in Bangladesh unlike in some other Muslim nations, a senior Bangladeshi minister has said, as he dismissed criticism that the country's government is "compromising" on the issue