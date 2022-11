18 ஆண்டு.. சொந்த வீடு இன்றி விமான நிலையத்திலேயே வசித்த விசித்திர மனிதர்.. மாரடைப்பால் மரணம்-சோகம்

Paris

oi-Nantha Kumar R

பாரீஸ்: குடியுரிமை பிரச்சனையால் சொந்த நாடு இல்லை என 18 ஆண்டுகளாக விமான நிலையத்திலேயே வசித்து பல திரைப்படங்களுக்கு கருவாக இருந்த 76 வயது நிரம்பிய நபர் மாரடைப்பால் மரணடைந்துள்ளார்.

உலகில் பல விசித்திரமான வழக்கத்தை பின்பற்றும் மனிதர்கள் உள்ளனர். இதில் சிலர் உலகம் முழுவதும் பிரபலமடைந்து விடுவார்கள்.

அந்த வகையில் பிரபலமடைந்தவர் தான் ஈரானை சேர்ந்தவர் மெஹ்ரான் கரிமி நாசேரி. இவரது வயது 76. இவரது தந்தை ஈரான் நாட்டை சேர்ந்தவர். தாய் ஐரோப்பிய நாட்டை சேர்ந்தவர்.

English summary

A 76-year-old man who lived at the airport for 18 years and was the subject of many films has died due to a heart attack.