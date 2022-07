"ஏலியன்".. 2 விரல்களை வெட்டி.. நாக்கை இரண்டாக பிரித்து.. இளைஞர் செய்த வினோத சர்ஜரி.. பரபர சம்பவம்!

Paris

oi-Karthi Ramu

பாரிஸ்: தன்னை ஒரு வேற்றுகிரகவாசியாக கருதிக்கொண்ட இளைஞர் ஒருவர் தனது ஆரோக்கியமான உடலை தீவிரமான அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு உட்படுத்தி மாற்றி அமைத்துள்ளார். எந்த அளவுக்கு எனில், தனது ஆரோக்கியமான 2 விரல்களையும் அவர் துண்டித்துக்கொண்டுள்ளார். இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளன.

மனிதர்கள் தாங்கள் மற்றவர்களை விட தனித்து தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக தொடர்ந்து ஏதாவது செய்துகொண்டே இருக்கிறார்கள். இந்த சிந்தனை தற்போதைய காலகட்டங்களில் மிகவும் தீவிரமடைந்துள்ளது.

English summary

A young man who thinks he's an alien undergoes radical surgeries to transform his otherwise healthy body. If anything, he has also amputated his 2 healthy fingers. Photos related to this are currently the talk of the town on social media.